Спасал коня. В Наровлянском районе мужчина на пожаре получил ожоги

Источник материала: Tut.by

В Наровлянском районе на ферме произошел пожар, серьезные ожоги получил один из работников комплекса. Мужчина спасал коня. Подробности сообщает сайт narovlya.by.





Пожар на территории молочной фермы в деревне Буда-Головчицкая вспыхнул днем 9 сентября. На складе горела солома.

Спасатели ликвидировали возгорание. А в больницу с ожогами лица, шеи, рук, спины I-III степени 20% тела доставили работника хозяйства. Как выяснилось, мужчина спасал коня, который был привязан к опоре горящего склада.