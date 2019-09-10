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Спасал коня. В Наровлянском районе мужчина на пожаре получил ожоги
Источник материала: Tut.by
В Наровлянском районе на ферме произошел пожар, серьезные ожоги получил один из работников комплекса. Мужчина спасал коня. Подробности
Пожар на территории молочной фермы в деревне Буда-Головчицкая вспыхнул днем 9 сентября. На складе горела солома.
Спасатели ликвидировали возгорание. А в больницу с ожогами лица, шеи, рук, спины I-III степени 20% тела доставили работника хозяйства. Как выяснилось, мужчина спасал коня, который был привязан к опоре горящего склада.
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Пожар на территории молочной фермы в деревне Буда-Головчицкая вспыхнул днем 9 сентября. На складе горела солома.
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