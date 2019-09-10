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В Мозырском районе женщина убила приятельницу, подожгла дом - и заявила сама на себя
Источник материала: Tut.by
Жительница Мозыря отдыхала с приятельницей на даче, затем ударила ее по голове, подожгла дом и убежала. Вторая женщина погибла,
11 сентября, примерно в 1.30 ночи, в милицию позвонила женщина и рассказала, что убила человека. При этом звонившая путалась в словах и адреса, где произошло предполагаемое преступление, не сообщила — связь оборвалась.
Вскоре в милицию стали поступать другие звонки. Сначала от жительницы деревни Романовка, которая рассказала, что к ним в дом стучится какая-то женщина, кричит, ведет себя неадекватно. Одновременно из этой же деревни поступил вызов по факту возгорания одного из частных домов. Работники МЧС потушили пожар. Внутри жилища обнаружили труп женщины.
Через некоторое время в этой же деревне сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в поджоге. Ее оказалась 62-летняя мозырянка. Женщина была пьяна и ночью ничего пояснить оперативникам не могла, но уже утром рассказала, что вместе со своей 67-летней знакомой она отдыхала в деревне. После распития спиртных напитков между приятельницами возникла ссора и тогда она железным ухватом несколько раз ударила знакомую по голове, после этого позвонила в милицию, подожгла тюль и выбежала из дома.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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11 сентября, примерно в 1.30 ночи, в милицию позвонила женщина и рассказала, что убила человека.
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