В Мозырском районе женщина убила приятельницу, подожгла дом - и заявила сама на себя

Источник материала: Tut.by

Жительница Мозыря отдыхала с приятельницей на даче, затем ударила ее по голове, подожгла дом и убежала. Вторая женщина погибла, рассказали в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

11 сентября, примерно в 1.30 ночи, в милицию позвонила женщина и рассказала, что убила человека. При этом звонившая путалась в словах и адреса, где произошло предполагаемое преступление, не сообщила — связь оборвалась.

Вскоре в милицию стали поступать другие звонки. Сначала от жительницы деревни Романовка, которая рассказала, что к ним в дом стучится какая-то женщина, кричит, ведет себя неадекватно. Одновременно из этой же деревни поступил вызов по факту возгорания одного из частных домов. Работники МЧС потушили пожар. Внутри жилища обнаружили труп женщины.

Через некоторое время в этой же деревне сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в поджоге. Ее оказалась 62-летняя мозырянка. Женщина была пьяна и ночью ничего пояснить оперативникам не могла, но уже утром рассказала, что вместе со своей 67-летней знакомой она отдыхала в деревне. После распития спиртных напитков между приятельницами возникла ссора и тогда она железным ухватом несколько раз ударила знакомую по голове, после этого позвонила в милицию, подожгла тюль и выбежала из дома.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.