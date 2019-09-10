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Лесной пожар ликвидируют в Столинском районе

11.09.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Лесной пожар ликвидируют в Столинском районе
В Брестской области ликвидируют пожар на территории Полесского лесхоза, сообщили в МЧС.

Горящий лес южнее деревни Старина Столинского района был замечен 10 сентября во время облета территории. К месту пожара были направлены силы и средства Полесского лесхоза. Когда к месту вызова прибыли представители лесничества, выяснилось, что лес горит на площади 3 га, есть угроза распространения пожара. Дополнительно к месту были направлены еще 3 единицы техники, 10 человек, в том числе гусеничный вездеход и 2 трактора МТЗ с плугами.

«Тушение пожара затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Утром 11 сентября для проведения воздушной разведки и мониторинга обстановки вылетел самолет АН-2 Пинского авиаотделения МЧС, — рассказали в ведомстве. — Для ликвидации пожара задействованы 8 единиц техники и 41 человек, включая вездеходы типа РОСА и 3 гусеничных вездехода. Воздушный мониторинг ведут самолеты АН-2».

По оперативным данным, в Беларуси с 06.00 10 сентября до 06.00 11 сентября ликвидированы 6 лесных пожаров на общей площади 9,523 га, 3 торфяных пожара на общей площади 0,08 га и 1 пожар травы и кустарников на площади 7 га. В ряде регионов страны введены запреты на посещения лесов — с картой запретов можно ознакомиться в мобильном приложении МЧС «Помощь рядом».

По информации БелТА.

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