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В Ивановском районе обокрали две церкви: вынесли пожертвования и девять икон
Источник материала: Tut.by
В Ивановский РОВД за два часа обокрали две церкви,
Первой целью злоумышленника стала церковь «Святой Параскевы Сербской» в деревни Лядовичи. Вор отжал створки стеклопакета и проник в храм, откуда вынес деньги из ящика для пожертвований и икону.
Видео:
Позже поступило сообщение от настоятеля церкви «Воздвижения Креста Господня» в агрогородке Бродница, в котором пропало восемь икон. Сюда вор проник, сорвав навесно замок с двери запасного входа.
По первому факту проводится проверка, по второму — возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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В первой церкви вор отжал стеклопакет, во второй - сорвал навесной замок.
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