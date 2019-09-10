В Ивановском районе обокрали две церкви: вынесли пожертвования и девять икон

Источник материала: Tut.by

В Ивановский РОВД за два часа обокрали две церкви, сообщает МВД.





Первой целью злоумышленника стала церковь «Святой Параскевы Сербской» в деревни Лядовичи. Вор отжал створки стеклопакета и проник в храм, откуда вынес деньги из ящика для пожертвований и икону.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Позже поступило сообщение от настоятеля церкви «Воздвижения Креста Господня» в агрогородке Бродница, в котором пропало восемь икон. Сюда вор проник, сорвав навесно замок с двери запасного входа.

По первому факту проводится проверка, по второму — возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Фото: МВД

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