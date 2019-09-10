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В Ивановском районе обокрали две церкви: вынесли пожертвования и девять икон

11.09.2019 17:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивановский РОВД за два часа обокрали две церкви, сообщает МВД.


Первой целью злоумышленника стала церковь «Святой Параскевы Сербской» в деревни Лядовичи. Вор отжал створки стеклопакета и проник в храм, откуда вынес деньги из ящика для пожертвований и икону.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Позже поступило сообщение от настоятеля церкви «Воздвижения Креста Господня» в агрогородке Бродница, в котором пропало восемь икон. Сюда вор проник, сорвав навесно замок с двери запасного входа.

По первому факту проводится проверка, по второму — возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


Фото: МВД

Если вы располагаете информацией об обстоятельствах данных преступлений или сведениями о лицах, причастных к их совершению, позвоните по телефонам 8 (1652) 25 040 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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В первой церкви вор отжал стеклопакет, во второй - сорвал навесной замок.
 
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