ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зажатая стеклом на двери машины жительница Жабинки скончалась в больнице

11.09.2019 18:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Молодая женщина, получившая серьезные травмы, оказавшись зажатой стеклом на двери автомобиля, скончалась в больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного УСК Дмитрий Иванюк.

Зажатая стеклом на двери машины жительница Жабинки скончалась в больнице

"7 сентября девушка скончалась в учреждении здравоохранения в Бресте", - сказал он.

В настоящее время по данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета продолжается проверка для установления точной причины смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось, в Брестский РОВД 31 августа поступила информация из больницы о госпитализации 20-летней жительницы Жабинки с признаками механической асфиксии и телесными повреждениями. Выяснилось, что женщина вместе с семьей гостила в деревне Старое Село. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел супруг. Мужчина разбил стекло, освободил жену из ловушки и вызвал бригаду скорой помощи.

"По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника", - сообщал Дмитрий Иванюк.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Молодая женщина, получившая серьезные травмы, оказавшись зажатой стеклом на двери автомобиля, скончалась в больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бобруйске утонул рыбак - мог упасть в воду из-за приступа эпилепсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика