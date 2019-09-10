Зажатая стеклом на двери машины жительница Жабинки скончалась в больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

Молодая женщина, получившая серьезные травмы, оказавшись зажатой стеклом на двери автомобиля, скончалась в больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного УСК Дмитрий Иванюк.





"7 сентября девушка скончалась в учреждении здравоохранения в Бресте", - сказал он.

В настоящее время по данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета продолжается проверка для установления точной причины смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось, в Брестский РОВД 31 августа поступила информация из больницы о госпитализации 20-летней жительницы Жабинки с признаками механической асфиксии и телесными повреждениями. Выяснилось, что женщина вместе с семьей гостила в деревне Старое Село. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел супруг. Мужчина разбил стекло, освободил жену из ловушки и вызвал бригаду скорой помощи.

"По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника", - сообщал Дмитрий Иванюк.