В Ивановском районе обокрали две церкви: вынесли пожертвования и девять икон

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе за два часа обокрали две церкви, сообщает МВД.





Первой целью злоумышленника стала церковь Святой Параскевы Сербской в деревне Лядовичи. Вор отжал створки стеклопакета и проник в храм, откуда вынес деньги из ящика для пожертвований и икону.

Позже поступило сообщение от настоятеля церкви Воздвижения Креста Господня в агрогородке Бродница, в котором пропало восемь икон. Сюда вор проник, сорвав навесной замок с двери запасного входа.





По первому факту проводится проверка, по второму — возбуждено уголовное дело по статье «Кража».