|
В Ивановском районе обокрали две церкви: вынесли пожертвования и девять икон
11.09.2019 22:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ивановском районе за два часа обокрали две церкви,
Первой целью злоумышленника стала церковь Святой Параскевы Сербской в деревне Лядовичи. Вор отжал створки стеклопакета и проник в храм, откуда вынес деньги из ящика для пожертвований и икону.
Позже поступило сообщение от настоятеля церкви Воздвижения Креста Господня в агрогородке Бродница, в котором пропало восемь икон. Сюда вор проник, сорвав навесной замок с двери запасного входа.
По первому факту проводится проверка, по второму — возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивановском районе за два часа обокрали две церкви, сообщает МВД. Первой целью злоумышленника стала церковь Святой Параскевы Сербской в деревне Лядовичи. Вор...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)