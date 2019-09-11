ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершено расследование трагедии в Белоозёрске, где погибли пять человек

12.09.2019 11:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о ДТП, повлекшем тяжкие последствия.

Завершено расследование трагедии в Белоозёрске, где погибли пять человек

По данным следствия, 7 июля текущего года, примерно в 14 часов 20 минут, 31-летний житель Белоозерска управлял автомобилем Мерседес и двигался на нем по гравийной автодороге по направлению к Белоозерску со скоростью около 90 километров в час.

В указанное время, на участке дороги, имеющем закругление, водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.

Согласно материалам уголовного дела, в автомобиле в это время, несмотря на наличие только четырех посадочных мест, находились 10 человек – пять мужчин, две женщины и трое детей. Установлено, что водитель и все его пассажиры на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП пять пассажиров - трое малолетних детей, мужчина и женщина скончались на месте происшествия.

Завершено расследование трагедии в Белоозёрске, где погибли пять человек

В результате исследования образцов крови водителя установлено наличие в ней этилового спирта в концентрации 1, 59 промилле.

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина вину признал полностью. Ранее он судим не был.

В ходе расследования уголовного дела следствием установлено, что участок дороги, на котором произошло указанное ДТП, имеет спуск к водоему и крутой поворот налево, однако какие-либо заграждения и дорожные знаки на нем отсутствуют.

Используя полномочия, предоставленные ст. 199 УПК Республики Беларусь, следователем внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес Березовского районного исполнительного комитета.

Завершено расследование трагедии в Белоозёрске, где погибли пять человек

В последующем на опасном участке дороги были установлены барьерное ограждение и дорожный знак «Опасный поворот».

Уголовное дело изучено в прокуратуре Брестской области и направлено в суд.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о ДТП, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, 7 июля текущего года, примерно в 14...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Ивановском районе обокрали две церкви: вынесли пожертвования и девять икон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика