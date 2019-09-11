Завершено расследование трагедии в Белоозёрске, где погибли пять человек

Источник материала: Виртуальный Брест

УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о ДТП, повлекшем тяжкие последствия.





По данным следствия, 7 июля текущего года, примерно в 14 часов 20 минут, 31-летний житель Белоозерска управлял автомобилем Мерседес и двигался на нем по гравийной автодороге по направлению к Белоозерску со скоростью около 90 километров в час.

В указанное время, на участке дороги, имеющем закругление, водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.

Согласно материалам уголовного дела, в автомобиле в это время, несмотря на наличие только четырех посадочных мест, находились 10 человек – пять мужчин, две женщины и трое детей. Установлено, что водитель и все его пассажиры на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП пять пассажиров - трое малолетних детей, мужчина и женщина скончались на месте происшествия.





В результате исследования образцов крови водителя установлено наличие в ней этилового спирта в концентрации 1, 59 промилле.

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина вину признал полностью. Ранее он судим не был.

В ходе расследования уголовного дела следствием установлено, что участок дороги, на котором произошло указанное ДТП, имеет спуск к водоему и крутой поворот налево, однако какие-либо заграждения и дорожные знаки на нем отсутствуют.

Используя полномочия, предоставленные ст. 199 УПК Республики Беларусь, следователем внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес Березовского районного исполнительного комитета.





В последующем на опасном участке дороги были установлены барьерное ограждение и дорожный знак «Опасный поворот».

Уголовное дело изучено в прокуратуре Брестской области и направлено в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк