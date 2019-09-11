В Ляховичах из-за пожара в спортзале колледжа эвакуировали более 90 человек

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ляховичах из-за пожара в спортивном зале аграрного колледжа эвакуировали 92 учащихся и работников, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





В дежурную часть РОЧС информация о возгорании поступила 11 сентября в 14.02. На место незамедлительно выбыли расчеты МЧС. До прибытия спасателей администрация колледжа эвакуировала из здания 62 учащихся и 30 работников учреждения образования.





Фото Брестского областного управления МЧС

Огнем поврежден светильник, закопчены стены и потолок. О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.