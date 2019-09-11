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На частном предприятии в Полоцком районе горели два здания

12.09.2019 12:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территории частного предприятия «Кохан» в агрогородке Матюши Полоцкого района вечером 11 сентября произошел пожар. Горели два здания, сообщает МЧС.


Когда приехали спасатели, горели два здания — арочник и соседняя постройка.

В арочнике сгорели 300 кг соломы, уничтожена кровля. Во втором здании также сгорела крыша, повреждены стены. Никто не пострадал.

Арочник и соседнее здание не использовались. Территория предприятия ограждена, но не охранялась.

Причину пожара устанавливают.

 
 
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Арочник и соседнее здание не использовались. Территория предприятия ограждена, но не охранялась.
 
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