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На частном предприятии в Полоцком районе горели два здания
Источник материала: Tut.by
На территории частного предприятия «Кохан» в агрогородке Матюши Полоцкого района вечером 11 сентября произошел пожар. Горели два здания,
Когда приехали спасатели, горели два здания — арочник и соседняя постройка.
В арочнике сгорели 300 кг соломы, уничтожена кровля. Во втором здании также сгорела крыша, повреждены стены. Никто не пострадал.
Арочник и соседнее здание не использовались. Территория предприятия ограждена, но не охранялась.
Причину пожара устанавливают.
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Арочник и соседнее здание не использовались. Территория предприятия ограждена, но не охранялась.
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