На частном предприятии в Полоцком районе горели два здания

Источник материала: Tut.by

На территории частного предприятия «Кохан» в агрогородке Матюши Полоцкого района вечером 11 сентября произошел пожар. Горели два здания, сообщает МЧС.





Когда приехали спасатели, горели два здания — арочник и соседняя постройка.

В арочнике сгорели 300 кг соломы, уничтожена кровля. Во втором здании также сгорела крыша, повреждены стены. Никто не пострадал.

Арочник и соседнее здание не использовались. Территория предприятия ограждена, но не охранялась.

Причину пожара устанавливают.