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Винтовку и гильзы времен войны нашли в Барановичах при строительстве здания

12.09.2019 15:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах во время строительства здания нашли винтовку и гильзы от патронов времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Винтовку и гильзы времен войны нашли в Барановичах при строительстве здания

Земляные работы строители выполняли на улице Ленина. В грунте они увидели 20 гильз и ржавое полуразрушенное оружие. Информацию о находке передали в дежурную часть Барановичского РОВД.

Винтовку и гильзы времен войны нашли в Барановичах при строительстве здания

Боеприпасы для уничтожения изъяли сотрудники саперно-пиротехнической бригады в/ч 7404.

 
 
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  В Барановичах во время строительства здания нашли винтовку и гильзы от патронов времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского...
 
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