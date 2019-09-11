Винтовку и гильзы времен войны нашли в Барановичах при строительстве здания

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах во время строительства здания нашли винтовку и гильзы от патронов времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





Земляные работы строители выполняли на улице Ленина. В грунте они увидели 20 гильз и ржавое полуразрушенное оружие. Информацию о находке передали в дежурную часть Барановичского РОВД.

Боеприпасы для уничтожения изъяли сотрудники саперно-пиротехнической бригады в/ч 7404.