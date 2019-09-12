В Лиде воры проникли в квартиру и похитили драгоценные изделия. Сумма ущерба – 3,5 тысячи рублей

Источник материала: Вороновская газета





Из квартиры жительницы районного центра неизвестные воры, проникнув в жилище путем подбора ключей к входной двери, похитили драгоценные изделия, рассказывает «Лідская газета».

Лидчанка лишилась нескольких золотых колец, цепочки, браслета, кулона, серег. Ущерб, вместе с 50 рублями, которые воры также нашли в квартире, составил около 3 500 рублей.

Почти такой же суммы денег лишилась учительница одной из лидских школ, с карт-счета которой неизвестный кибервор, завладев реквизитами банковской карты, списал денежные средства.

А со двора дома по ул. Свердлова была украдена собака ныне популярной и недешевой на рынке породы вельш-корги-пемброк. Ущерб оценен в 700 белорусских рублей.

Ведется поиск преступников.