|
В Пинске в 2019 зафиксировано 10 фактов сбыта поддельных денег
13.09.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Больше всего случаев сбыта поддельных денег зафиксировано в Бресте (19), Пинске (10) и Барановичах (6). Наиболее часто фальшивыми оказывались купюры достоинством $100, 50 евро и 5 тыс. российских рублей.
В подавляющем большинстве случаев поддельную иностранную валюту ввозят так называемые добросовестные сбытчики. Это люди, которые трудятся за рубежом, туристы, а также предприниматели, закупающие импортные товары.
За изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусматривается наказание по ст.221 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.
По информации
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)