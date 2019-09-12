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В Пинске в 2019 зафиксировано 10 фактов сбыта поддельных денег

13.09.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске в 2019 зафиксировано 10 фактов сбыта поддельных денег
В Брестской области с начала 2019 года зарегистрировано 45 фактов фальшивомонетничества, что на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили в УВД облисполкома.

Больше всего случаев сбыта поддельных денег зафиксировано в Бресте (19), Пинске (10) и Барановичах (6). Наиболее часто фальшивыми оказывались купюры достоинством $100, 50 евро и 5 тыс. российских рублей.

«По всем 45 фактам сбыта поддельные денежные знаки ввезены в Беларусь из-за рубежа, преимущественно из России и Польши. Необходимо отметить, что в этом году уголовные дела по фактам сбыта поддельных белорусских рублей в Брестской области не возбуждались», — сказали в УВД.

В подавляющем большинстве случаев поддельную иностранную валюту ввозят так называемые добросовестные сбытчики. Это люди, которые трудятся за рубежом, туристы, а также предприниматели, закупающие импортные товары.

За изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусматривается наказание по ст.221 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.

По информации БелТА.

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