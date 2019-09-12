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В Новополоцке домашний алабай укусил маленького сына своих хозяев
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке алабай укусил 4-летнего мальчика. Это случилось, когда малыш пришел с родителями в гости к родственникам и ударил пса,
Вечером 11 сентября 4-летний мальчик пришел с родителями в гости к родственникам. Мать с отцом взяли с собой собаку породы алабай. Ребенок играл во дворе, пес лежал возле дома. В какой-то момент мальчик подошел к животному и ударил палкой. Алабай укусил ребенка.
Отец отвез сына в больницу. Ребенка госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как рассказал глава семьи, собака живет у них уже более 5 лет. Раньше она не проявляла агрессии.
СК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Как рассказал глава семьи, собака живет у них уже более 5 лет. Раньше она не проявляла агрессии.
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