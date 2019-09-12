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В Новополоцке домашний алабай укусил маленького сына своих хозяев

13.09.2019 12:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке алабай укусил 4-летнего мальчика. Это случилось, когда малыш пришел с родителями в гости к родственникам и ударил пса, сообщает СК.

Вечером 11 сентября 4-летний мальчик пришел с родителями в гости к родственникам. Мать с отцом взяли с собой собаку породы алабай. Ребенок играл во дворе, пес лежал возле дома. В какой-то момент мальчик подошел к животному и ударил палкой. Алабай укусил ребенка.

Отец отвез сына в больницу. Ребенка госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как рассказал глава семьи, собака живет у них уже более 5 лет. Раньше она не проявляла агрессии.

СК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Как рассказал глава семьи, собака живет у них уже более 5 лет. Раньше она не проявляла агрессии.
 
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