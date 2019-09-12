Крупный пожар на болотах Столинского района тушат около 200 человек и 2 вертолета

Источник материала: Tut.by

На болотах Столинского района разгорелся крупный пожар, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Возгорание произошло на территории Рубельского лесничества возле деревни Старина Столинского района.

Для ликвидации пожара задействованы 196 человек и 35 единиц техники. Вертолеты МИ-26 и МИ-8 62 сбрасывали воду, летали почти 10,5 часа.



Фото: МЧС

Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью.

По состоянию на 6.00 13 сентября пожар локализован. От пожара пострадали не менее 90 га.