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Крупный пожар на болотах Столинского района тушат около 200 человек и 2 вертолета
Источник материала: Tut.by
На болотах Столинского района разгорелся крупный пожар,
Возгорание произошло на территории Рубельского лесничества возле деревни Старина Столинского района.
Для ликвидации пожара задействованы 196 человек и 35 единиц техники. Вертолеты МИ-26 и МИ-8 62 сбрасывали воду, летали почти 10,5 часа.
Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью.
По состоянию на 6.00 13 сентября пожар локализован. От пожара пострадали не менее 90 га.
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Вертолеты МИ-26 и МИ-8 провели 62 сброса воды.
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