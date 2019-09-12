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Мужчину приговорили к Br5805 штрафа за уклонение от уплаты таможенных платежей
13.09.2019 14:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд Московского района Бреста огласил
Преступную схему выявили сотрудники по борьбе с контрабандой Брестской таможни во взаимодействии с МВД. Как установлено, 57-летний житель Брестского района с октября 2018 года по февраль 2019-го ввез в Беларусь
Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч.1 ст.231 УК). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 310 базовых величин, что составляет Br5805, с конфискацией семи автомобилей как приобретенных преступным путем. Также с обвиняемого постановлено взыскать в доход государства таможенные платежи в сумме Br116,1 тыс.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Суд Московского района Бреста огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере,...
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