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Мужчину приговорили к Br5805 штрафа за уклонение от уплаты таможенных платежей

13.09.2019 14:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Мужчину приговорили к Br5805 штрафа за уклонение от уплаты таможенных платежей

Преступную схему выявили сотрудники по борьбе с контрабандой Брестской таможни во взаимодействии с МВД. Как установлено, 57-летний житель Брестского района с октября 2018 года по февраль 2019-го ввез в Беларусь под видом одного транспортного средства семь автомобилей "Ауди". Белорусские регистрационные знаки одной легковушки устанавливались на машины аналогичной модели на территории Польши. В страну они ввозились по зеленому коридору, предназначенному для перемещения товаров, не подлежащих декларированию. Затем автомобили были проданы.

Мужчину приговорили к Br5805 штрафа за уклонение от уплаты таможенных платежей

Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч.1 ст.231 УК). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 310 базовых величин, что составляет Br5805, с конфискацией семи автомобилей как приобретенных преступным путем. Также с обвиняемого постановлено взыскать в доход государства таможенные платежи в сумме Br116,1 тыс.

Мужчину приговорили к Br5805 штрафа за уклонение от уплаты таможенных платежей

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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