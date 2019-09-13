Участковый инспектор: Максим Мархалюк повернул не в ту сторону и пошел на болото

Источник материала: Виртуальный Брест

В понедельник, 9 сентября, правоохранители озвучили основную версию исчезновения в 2017 году десятилетнего мальчика в Свислочским районе. Его поиски стали самыми масштабными в истории, но результата пока так и не дали.





Максим Мархалюк. Фото: архив семьи МАРХАЛЮК

Напомним, основная версия — школьник заблудился в лесу. Участковый инспектор Андрей Болбат в интервью газете «Звязда» уточнил версию:

— Максим шел по дороге и перепутал направления. Домой ему нужно было сворачивать левее, а он повернул на болото Дикое. Туда тоже ведут тропы, по которым ходят местные за рогами оленей. Эти тропы и могли запутать мальчика. Он шел прямо на болото, — сказал Болбат.

Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 сентября 2017 года. Друзьям он сказал, что пойдет собирать грибы, и пропал . У шалаша, в котором играли местные дети, нашли его велосипед. 6 октября мальчика объявили в международный розыск, но это не дало никаких результатов.

Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси, в которой участвовало больше двух тысяч человек.