|
Участковый инспектор: Максим Мархалюк повернул не в ту сторону и пошел на болото
14.09.2019 12:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В понедельник, 9 сентября, правоохранители озвучили основную версию исчезновения в 2017 году десятилетнего мальчика в Свислочским районе. Его поиски стали самыми масштабными в истории, но результата пока так и не дали.
Максим Мархалюк. Фото: архив семьи МАРХАЛЮК
Напомним,
— Максим шел по дороге и перепутал направления. Домой ему нужно было сворачивать левее, а он повернул на болото Дикое. Туда тоже ведут тропы, по которым ходят местные за рогами оленей. Эти тропы и могли запутать мальчика. Он шел прямо на болото, — сказал Болбат.
Максим Мархалюк пропал
Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси, в которой участвовало больше двух тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 9 сентября, правоохранители озвучили основную версию исчезновения в 2017 году десятилетнего мальчика в Свислочским районе. Его поиски стали самыми...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)