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На станции метро «Петровщина» на рельсы упал мужчина
Источник материала: Tut.by
Поезда в столичной подземке 14 сентября останавливались по причине падения мужчины на пути, сообщил корреспонденту агентства «
Как стало известно, в 11:44 на станции «Петровщина» на рельсы упал мужчина. Его подняли в 11:56. В настоящее время движение восстановлено.
Видео:
Состояние гражданина и причины его падения пока неизвестны.
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В настоящее время движение восстановлено.
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