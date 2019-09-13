На станции метро «Петровщина» на рельсы упал мужчина

Источник материала: Tut.by

Поезда в столичной подземке 14 сентября останавливались по причине падения мужчины на пути, сообщил корреспонденту агентства « Минск-Новости » заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как стало известно, в 11:44 на станции «Петровщина» на рельсы упал мужчина. Его подняли в 11:56. В настоящее время движение восстановлено.

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Состояние гражданина и причины его падения пока неизвестны.