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На станции метро «Петровщина» на рельсы упал мужчина

14.09.2019 12:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поезда в столичной подземке 14 сентября останавливались по причине падения мужчины на пути, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как стало известно, в 11:44 на станции «Петровщина» на рельсы упал мужчина. Его подняли в 11:56. В настоящее время движение восстановлено.


Видео: d_burachewskii / instagram.com

Состояние гражданина и причины его падения пока неизвестны.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время движение восстановлено.
 
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