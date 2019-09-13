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Страшное ДТП под Дзержинском: столкнулись четыре легковушки
14.09.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Накануне на трассе М1 под Дзержинском образовались серьезные пробки. Как выяснилось позже, причиной заторов стало массовое ДТП с участием сразу 4 легковых авто. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.
Авария произошла на 315 км в районе 20 часов. Все машины ехали в попутном направлении. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Сотрудники ГАИ пока выясняют причины случившегося, движение по трассе уже нормализовано.
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Накануне на трассе М1 под Дзержинском образовались серьезные пробки. Как выяснилось позже, причиной заторов стало массовое ДТП с участием сразу 4 легковых авто. Об...
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