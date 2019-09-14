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В России четыре человека насмерть отравились картофельным газом

14.09.2019 23:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека, включая 16-летнего подростка, погибли в подвале частного дома в поселке Магнитка Кускинского района. Причиной их гибели стало скопление газа в подвале из-за испорченного картофеля. Об этом сообщает ТАСС.

«В подвале одноэтажного дома произошело скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом» — сказал агентству глава Кусинского района Юрий Лысяков.

«По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения», — говорится в сообщении регионального следственного управления СК.

Следователи проведут проверку обстоятельств гибели этих людей.

 
 
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Причиной их гибели стало скопление газа в подвале из-за испорченного картофеля.
 
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