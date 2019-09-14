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В России четыре человека насмерть отравились картофельным газом
Источник материала: Tut.by
Четыре человека, включая 16-летнего подростка, погибли в подвале частного дома в поселке Магнитка Кускинского района. Причиной их гибели стало скопление газа в подвале из-за испорченного картофеля. Об этом сообщает
«В подвале одноэтажного дома произошело скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом» — сказал агентству глава Кусинского района Юрий Лысяков.
«По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения», — говорится в сообщении регионального следственного управления СК.
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Причиной их гибели стало скопление газа в подвале из-за испорченного картофеля.
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