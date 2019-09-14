|
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Источник материала: Tut.by
Самолет Як-42 из-за технической неисправности приземлился в аэропорту Красноярска, посадка прошла успешно. Об этом в воскресенье сообщили
— Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было, — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что у самолета, который следовал рейсом Талакан — Красноярск — Омск — Уфа, возникли проблемы с двигателем. На борту было, по предварительным данным, 116 пассажиров.
— Посадка прошла успешно. Авиакомпания «Красавиа» сейчас принимает решение, как отправить дальше пассажиров. Часть из них летит в Омск, часть — в Уфу, — сказали в пресс-службе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)