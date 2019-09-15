В России восемь человек погибли при пожаре в жилом доме, в том числе четверо детей

Источник материала: Tut.by

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 22.26 (по минскому времени) произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — сказали в ведомстве.

В региональном управлении МВД в свою очередь сообщили, что полиция начала проверку. «Восемь человек [погибли], из них четверо несовершеннолетних. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сказали там.

Пожар был локализован в 23.04 по минскому времени на площади 40 кв. метров и ликвидирован в 23.36. Его причины устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, ч. 3 ст. 109 УК РФ», — сообщили в ведомстве. По словам представителя Следственного комитета, рассматривается две версии произошедшего — неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Источник в правоохранительных органах региона в свою очередь сообщил, что в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск. «В пожаре погиб прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры», — сказал источник.