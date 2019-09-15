На съемках кино в Минске нашли настоящий боевой снаряд времен войны

Источник материала: Tut.by

Во время съемок фильма в лесу возле улицы Парниковой в столице нашли боевой снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресса-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Съемочная группа проводила земляные работы, когда наткнулась на нечто, похожее на снаряд. И не ошиблась: когда на место приехали саперы из войсковой части 5448, то узнали в находке боевой снаряд времен войны.

Это 82-миллиметровая минометная мина со взрывателем. Специалисты оградили опасную территорию и извлекли бомбу на поверхность. Ее вывезли на полигон и уничтожили.