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Пожар на вагоностроительном заводе в Могилеве: горели стройматериалы, люди не пострадали
Источник материала: Tut.by
В Могилеве утром 16 сентября произошел пожар на могилевском вагоностроительном заводе. В областном управлении МЧС TUT.BY рассказали, что горели стройматериалы, люди не пострадали. Видео пожара
На видео видно, что около цеха, внутри которого происходит пожар, находятся сотрудники в спецодежде с надписью «Белаз». Однако цех этот — вагоностроительного завода и находится на реконструкции.
Пожар произошел около 10 утра. Сгорели 3 м3 утеплителя на поддоне. Причина пожара устанавливается, рассказал TUT.BY официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.
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Причину пожара устанавливают.
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