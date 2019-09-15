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Пожар на вагоностроительном заводе в Могилеве: горели стройматериалы, люди не пострадали

16.09.2019 12:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 16 сентября произошел пожар на могилевском вагоностроительном заводе. В областном управлении МЧС TUT.BY рассказали, что горели стройматериалы, люди не пострадали. Видео пожара опубликовал телеграм-канал «ЧП Беларусь».


Открыть/скачать видео (3.4 МБ)

На видео видно, что около цеха, внутри которого происходит пожар, находятся сотрудники в спецодежде с надписью «Белаз». Однако цех этот — вагоностроительного завода и находится на реконструкции.

Пожар произошел около 10 утра. Сгорели 3 м3 утеплителя на поддоне. Причина пожара устанавливается, рассказал TUT.BY официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» — единственный производитель грузового подвижного железнодорожного состава в Беларуси. Продукция предприятия является импортозамещающей. Завод был основан в 2005 году. С 2008 года входит в состав «БелАЗа».

 
Теги: Могилев
 
 
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