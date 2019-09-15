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В Лельчицком районе горели дом, два сарая и три автомобиля

16.09.2019 12:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе на участке жгли траву, в итоге огонь перекинулся на имущество. Горели дом, два сарая и три авто. Подробности сообщили в МЧС.


Инцидент произошел утром 14 сентября в деревне Стодоличи. В результате пожара огнем уничтожены два сарая, автомобиль Nissan Almera 1997 года выпуска, повреждены крыша дома и еще два авто.


Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.

 
 
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Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение согнем при сжигании мусора.
 
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