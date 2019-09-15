В Минске за нападение с ножом на прохожего задержан футбольный фанат

Источник материала: Tut.by

В столице задержан 22-летний парень. Его подозревают в нападении на прохожего. Перед этим он задал ему один вопрос, после чего ударил ножом в область сердца. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Случай произошел еще 1 сентября в поселке Мачулищи под Минском. Потерпевший гулял с друзьями по улице, когда к ним подбежал незнакомец и начал агрессивно задавать один и тот же вопрос, известный поклонникам футбола: «За кого гоняете?».

В компании была девушка, и ради нее 18-летний житель поселка Гатово попросил прохожего успокоится и «держать дистанцию».

«Подозреваемый отбежал к своему товарищу, стоявшему на противоположной стороне дороги, насильно отобрал у него нож (тот не хотел давать орудие) и ранил потерпевшего в область сердца», — рассказали в ГУБОПиК МВД.

Нападавший и его знакомый уехали с места на такси, но в течение часа их отыскали в Минске по ориентировке. К тому моменту они якобы договорились дать ложные показания, а также спрятали нож в салоне машины.

Подозреваемый водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство), за что грозит от 3 лет ограничения до 10 лет лишения свободы. По данным МВД, задержанный является представителем околофутбольного движения.