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В Витебске мужчина нашел двое радиоактивных морских часов
Источник материала: Tut.by
В Витебске 15 сентября мужчина нашел двое морских часов с радиацией и передал их спасателям,
Мужчина позвонил спасателям и сообщил, что у него находятся двое морских часов с радиацией. Но документов с техническими характеристиками на них нет.
Работники МЧС провели замеры излучения, и выяснилось, что на поверхности обоих часов радиационный фон значительно превышает естественный.
По предварительным данным, в радиолюминесцентной краске покрытия циферблата в качестве источника света использовалось радиоактивное вещество радий-226. Часы утилизируют.
Напомним, 7 сентября подобный случай произошел в Миорском районе. Там мужчина нашел
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По предварительным данным, в радиолюминесцентной краске покрытия циферблата в качестве источника света использовалось радиоактивное вещество радий-226.
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