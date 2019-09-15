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В Витебске мужчина нашел двое радиоактивных морских часов

16.09.2019 15:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 15 сентября мужчина нашел двое морских часов с радиацией и передал их спасателям, сообщает МЧС.


Мужчина позвонил спасателям и сообщил, что у него находятся двое морских часов с радиацией. Но документов с техническими характеристиками на них нет.

Работники МЧС провели замеры излучения, и выяснилось, что на поверхности обоих часов радиационный фон значительно превышает естественный.

По предварительным данным, в радиолюминесцентной краске покрытия циферблата в качестве источника света использовалось радиоактивное вещество радий-226. Часы утилизируют.

Напомним, 7 сентября подобный случай произошел в Миорском районе. Там мужчина нашел корабельные часы с радиацией и доставил их местным спасателям.


 
Теги: Витебск
 
 
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По предварительным данным, в радиолюминесцентной краске покрытия циферблата в качестве источника света использовалось радиоактивное вещество радий-226.
 
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