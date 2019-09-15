В столичном микрорайоне Малиновка мужчина убил знакомую, а после покончил с собой

Источник материала: Tut.by

Следователи разбираются в обстоятельствах убийства женщины в Минске и смерти мужчины. Это произошло вечером в минувшее воскресенье, 15 сентября, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как ранее рассказали TUT.BY читатели, трагедия произошла в одной из многоэтажек по улице Рафиева в Минске (микрорайон Малиновка).

В столичном управлении Следственного комитета подтвердили , что возбуждено уголовное дело по факту убийства.

«По предварительным данным, вечером 15 сентября 59-летний мужчина, находясь в одной из квартир дома, задушил свою 46-летнюю знакомую. После чего отправил сообщение родственникам о произошедшем и покончил жизнь самоубийством», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие по вызову сотрудники милиции нашли тела мужчины и женщины. Сейчас устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.