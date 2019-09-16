В Столинском районе опять горят болота

Источник материала: Tut.by

Крупный пожар вновь разгорелся в болотах Столинского района. В его тушении задействованы два вертолета спасателей, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

16 сентября, около 12.30, столинским спасателям поступило сообщение о том, что в лесу возле деревни Ольманы около урочища «Копище» заметили дым.

Во время проверки выяснилось, что в болотах Рубельского лесничества горит трава и кусты. Пожар развивается на восток. К тушению пожара подключили вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС, которые провели 12 сбросов воды, а также лесники и спасатели. Площадь, затронутая пожаром, составляет около 75 га.

По состоянию на 8.00 17 сентября работы по тушению продолжаются, идет авиационный мониторинг обстановки.