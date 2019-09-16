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Один погиб, второй в больнице. В Могилевской области за день - два ЧП на лесозаготовке
Источник материала: Tut.by
Сразу два несчастных случая при заготовке леса произошли в Могилевской области в один день с разницей в 40 минут,
Недалеко от деревни Дубровка под Могилевом на рубке леса на индивидуального предпринимателя, который заготавливал древесину, упало дерево. Он погиб. Предварительно, причиной трагедии могли стать сильные порывы ветра.
А в Кличевском районе при выполнении таких же работ серьезно травмирован местный рабочий. Ему на голову упал сук. В тяжелом состоянии пострадавшего забрали в больницу. Он в реанимации.
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Под Могилевом на индивидуального предпринимателя упало дерево - возможно, от сильного порыва ветра.
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