Один погиб, второй в больнице. В Могилевской области за день - два ЧП на лесозаготовке

Источник материала: Tut.by

Сразу два несчастных случая при заготовке леса произошли в Могилевской области в один день с разницей в 40 минут, сообщает ТРК «Могилев». Один мужчина погиб на месте, второй — в больнице.

Недалеко от деревни Дубровка под Могилевом на рубке леса на индивидуального предпринимателя, который заготавливал древесину, упало дерево. Он погиб. Предварительно, причиной трагедии могли стать сильные порывы ветра.

А в Кличевском районе при выполнении таких же работ серьезно травмирован местный рабочий. Ему на голову упал сук. В тяжелом состоянии пострадавшего забрали в больницу. Он в реанимации.