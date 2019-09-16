В Мозырском районе во время установки опор ЛЭП оборвался трос: погиб человек

Источник материала: Tut.by

Мозырские следователи устанавливают обстоятельства гибели электромонтера. Информацию об этом TUT.BY подтвердила официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

13 сентября на Мозырском участке буровых работ сотрудники Молодечненского филиала ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» устанавливали железобетонную опору высоковольтной линии. Разорвался трос, и груз упал на электромонтера.

От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека. Опрошены должностные лица и работники предприятия, изъяты документы, регламентирующие порядок производства работ.

Назначены необходимые исследования для определения причины разрыва троса.

Кроме того, специальное расследование проведут сотрудники Мозырского межрайотдела областного управления Департамента государственной инспекции труда. Результаты приобщат к материалам проверки СК.