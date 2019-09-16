Пьяный борисовский бесправник угнал авто – возбуждено уголовное дело

Источник материала: Единство

Спустя несколько минут после сообщения сотрудники милиции заприметили схожий автомобиль на улице Строителей и заблокировали ему проезд. Мужчина не сопротивлялся. За рулем оказался 46-летний житель Минска. Ни водительского удостоверения, ни документов на машину у него не было. Пояснить что-то внятное мужчина также не смог.

А подозрения бдительного борисовчанина подтвердились: концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у горе-водителя составила 2,16 промилле.

Спустя менее получаса после инцидента в оперативно-дежурную службу с заявлением об угоне обратился 23-летний борисовчанин. Он рассказал сотрудникам милиции, что машину угнали вблизи дома 91 по ул. Гагарина. По всем описаниям автомобиль походил на тот, что незадолго остановили сотрудники ДПС.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный житель столицы действительно угнал автомобиль. Как рассказал сам мужчина, накануне он приехал в Борисов в гости к своей знакомой, с которой совместно распивал крепкие алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, его отправили за добавкой. И так как путь до магазина предстоял не близкий, минчанину в голову пришла идея угнать машину: на глаза сразу же попался старенький FIAT DOBLO. Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была плохо закрыта, он беспрепятственно проник внутрь транспортного средства и уехал. К слову, ключи от автомашины находились в замке зажигания.

В отношении жителя столицы возбуждено уголовное дело по факту угона по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.