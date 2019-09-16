15-летняя девочка ушла из дома и пропала. Её ищут милиция и родственники

Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовный розыск ОВД администрации Московского района Бреста и близкие родственники разыскивают 15-летнюю девушку. 14.09.2019 около 16:00 часов ушла из дома по месту жительства и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Ее зовут Анорьева Вероника Сергеевна 03.08.2004 г.р.





На вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос темно-рыжий ниже плеч (покрашен «Хной»). Была одета: темные джинсы, чёрный джинсовый пиджак, черные кроссовки. При себе имела рюкзак серого цвета, паспорт и денежные средства.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Анорьевой В.С. сообщить об этом по телефонам: +37529 2247883, +37529 7924828, 479132 либо по тел.102.

ОВД администрации Московского района Бреста.