В лесу в Сенненском районе нашли более 100 снарядов времен войны

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции 17 сентября обнаружили в лесу возле деревни Козлы Сенненского района более 100 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает УВД.

В лесу нашли 11 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 93 артиллерийских снаряда калибра 45 мм.

Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.

Напомним, в тот же день, 17 сентября, во дворе одной из многоэтажек в Витебске дворник нашел мину . Снаряд лежал на земле среди опавших листьев. Милиция оцепила двор, и, пока работали саперы, жильцы двух подъездов дома покинули квартиры.