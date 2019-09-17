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В лесу в Сенненском районе нашли более 100 снарядов времен войны

18.09.2019 14:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции 17 сентября обнаружили в лесу возле деревни Козлы Сенненского района более 100 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает УВД.

В лесу нашли 11 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 93 артиллерийских снаряда калибра 45 мм.

Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.

Напомним, в тот же день, 17 сентября, во дворе одной из многоэтажек в Витебске дворник нашел мину. Снаряд лежал на земле среди опавших листьев. Милиция оцепила двор, и, пока работали саперы, жильцы двух подъездов дома покинули квартиры.

 
Теги: Витебск
 
 
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В лесу нашли 11 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 93 артиллерийских снаряда калибра 45 мм.
 
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