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В лесу в Сенненском районе нашли более 100 снарядов времен войны
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции 17 сентября обнаружили в лесу возле деревни Козлы Сенненского района более 100 снарядов времен Великой Отечественной войны,
В лесу нашли 11 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 93 артиллерийских снаряда калибра 45 мм.
Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.
Напомним, в тот же день, 17 сентября, во дворе одной из многоэтажек в Витебске
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В лесу нашли 11 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 93 артиллерийских снаряда калибра 45 мм.
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