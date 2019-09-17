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На заводе в Слуцке на 19-летнего сварщика упала металлическая балка
Источник материала: Tut.by
В Слуцке 18 сентября на производстве пострадал работник — на него упала металлическая балка. Подробности
ЧП сучилось в цеху по производству грузоподъемной техники ОАО «Крановый завод» в Слуцке. Во время работ по плазменной резке металла на электросварщика упала одна из металлических балок. С травмами 19-летний житель Слуцка госпитализирован.
Слуцким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства происшествия: проводится осмотр места происшествия, опросы работников и должностных лиц, изымается документация, касающаяся техники безопасности, охраны труда.
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Во время работ по плазменной резке металла на электросварщика упала одна из металлических балок.
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