На заводе в Слуцке на 19-летнего сварщика упала металлическая балка

Источник материала: Tut.by

В Слуцке 18 сентября на производстве пострадал работник — на него упала металлическая балка. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

ЧП сучилось в цеху по производству грузоподъемной техники ОАО «Крановый завод» в Слуцке. Во время работ по плазменной резке металла на электросварщика упала одна из металлических балок. С травмами 19-летний житель Слуцка госпитализирован.

Слуцким районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства происшествия: проводится осмотр места происшествия, опросы работников и должностных лиц, изымается документация, касающаяся техники безопасности, охраны труда.