ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экстрадированный из России мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере

18.09.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Мужчина обвиняется в том, что являясь одним из участников преступной группы и действуя в сговоре с иными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом коммерческих предприятий на общую сумму около 200 тысяч белорусских рублей, а также пытался похитить имущество организаций на общую сумму около 150 тысяч белорусских рублей.

Согласно материалам уголовного дела, члены группы находили организации, нуждающиеся в услугах по грузоперевозке товара из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, а также субъектов хозяйствования, которые могли бы выполнить такие грузоперевозки. В дальнейшем различными способами выясняли у перевозчика данные об автотранспортных средствах и водителях и сообщали заказчику.

Однако в качестве водителей указывали иных лиц, которым передавали поддельные паспорта с вклеенными фотографиями членов преступной группы. Введенные таким образом в заблуждение представители коммерческих организаций предоставляли им полномочия на получение товара у предприятий-изготовителей. После этого участники группы сообщали водителям иное место выгрузки товара, и в дальнейшем распоряжались им по своему усмотрению.

На начальной стадии расследования в 2012 году мужчина скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело в отношении его двух соучастников было передано следователями в прокуратуру для направления в суд. Согласно приговору суда, они были признаны виновными, им было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Проведение следственных и иных процессуальных действий с участием экстрадированного обвиняемого продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

https://sk.gov.by

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственным управлением УСК по Минской области расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 52-летнего гражданина...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
15-летняя девочка ушла из дома и пропала. Её ищут милиция и родственники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • итальянские джинсы мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика