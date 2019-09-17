Экстрадированный из России мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере

Источник материала: Единство

Мужчина обвиняется в том, что являясь одним из участников преступной группы и действуя в сговоре с иными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом коммерческих предприятий на общую сумму около 200 тысяч белорусских рублей, а также пытался похитить имущество организаций на общую сумму около 150 тысяч белорусских рублей.

Согласно материалам уголовного дела, члены группы находили организации, нуждающиеся в услугах по грузоперевозке товара из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, а также субъектов хозяйствования, которые могли бы выполнить такие грузоперевозки. В дальнейшем различными способами выясняли у перевозчика данные об автотранспортных средствах и водителях и сообщали заказчику.

Однако в качестве водителей указывали иных лиц, которым передавали поддельные паспорта с вклеенными фотографиями членов преступной группы. Введенные таким образом в заблуждение представители коммерческих организаций предоставляли им полномочия на получение товара у предприятий-изготовителей. После этого участники группы сообщали водителям иное место выгрузки товара, и в дальнейшем распоряжались им по своему усмотрению.

На начальной стадии расследования в 2012 году мужчина скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело в отношении его двух соучастников было передано следователями в прокуратуру для направления в суд. Согласно приговору суда, они были признаны виновными, им было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Проведение следственных и иных процессуальных действий с участием экстрадированного обвиняемого продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

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