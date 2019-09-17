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В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро. Полиция говорит о теракте
Источник материала: Tut.by
В Киеве злоумышленник устроил стрельбу и угрожает взорвать мост Метро. Правоохранители квалифицировали дело как подготовку к теракту. Об этом
«Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто», — говорится в сообщении.
Одновременно в столичной сообществе «Киев оперативный» очевидцы пишут, что полиция применила дрон, но злоумышленник его сбил.
Как сообщает
По данным корреспондента «
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Какие условия выдвигает злоумышленник - пока неизвестно. Очевидцы в соцсетях сообщают, что полиция готовится к штурму.
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