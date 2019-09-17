В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро. Полиция говорит о теракте

Источник материала: Tut.by

В Киеве злоумышленник устроил стрельбу и угрожает взорвать мост Метро. Правоохранители квалифицировали дело как подготовку к теракту. Об этом сообщает пресс-служба украинской столицы.



Фото: Влад Антонов/Facebook

«Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто», — говорится в сообщении.













Одновременно в столичной сообществе «Киев оперативный» очевидцы пишут, что полиция применила дрон, но злоумышленник его сбил.

Как сообщает «theБабель» , это 42-летний житель Симферополя. Он утверждает, что автомобильный мост и мост Метро заминированы.

По данным корреспондента « 112 Украина », правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Какие условия он выдвигает — пока неизвестно. Очевидцы в соцсетях сообщают, что полиция готовится к штурму.