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Помогите опознать девушку по фото, подозревается в хищении платья из магазина

19.09.2019 06:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста разыскивается неизвестная девушка, подозревается в причастности к совершению хищения платья 27.07.2019 около 16.40 часов в ТЦ ЦУМ по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 17.

Помогите опознать девушку по фото, подозревается в хищении платья из магазина

Просим оказать помощь в установлении личности вышеуказанной девушки.

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района г. Бреста разыскивается неизвестная девушка, подозревается в причастности к совершению хищения платья 27.07.2019 около 16.40 часов...
 
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