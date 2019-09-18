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Помогите опознать девушку по фото, подозревается в хищении платья из магазина
19.09.2019 06:30 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста
Просим оказать помощь в установлении личности вышеуказанной девушки.
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста разыскивается неизвестная девушка, подозревается в причастности к совершению хищения платья 27.07.2019 около 16.40 часов...
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