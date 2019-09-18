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Суд Пружанского района 20 сентября начнет рассматривать дело о смертельном ДТП с лесовозом

19.09.2019 10:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Пружанского района 20 сентября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении водителя лесовоза, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли два человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд Пружанского района 20 сентября начнет рассматривать дело о смертельном ДТП с лесовозом

Резонансная авария случилась утром 17 февраля. Автомобилем МАЗ управлял 63-летний водитель. В одном из лесничеств он погрузил на прицеп древесину, однако груз увязал плохо, используя лишь два крепежных троса вместо положенных шести. Затем направился к месту разгрузки в Ивацевичах.

Суд Пружанского района 20 сентября начнет рассматривать дело о смертельном ДТП с лесовозом

Следуя по улице Коссовской в Ружанах, лесовоз ехал со скоростью 50 км/ч при максимально разрешенных 40 км/ч. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, прицеп опрокинулся, а бревна покатились по обочине, по которой шли две женщины с маленьким ребенком в коляске. В результате ДТП погибли бабушка и ее внучка 2018 года рождения. Матери ребенка причинены серьезные травмы.

Суд Пружанского района 20 сентября начнет рассматривать дело о смертельном ДТП с лесовозом

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения). К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 
 
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