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В Гомеле ребенок отравился угарным газом
Источник материала: Tut.by
Под утро 19 сентября в гомельскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом» привезли 11-летнего ребенка. Подробности происшествия
Оказалось, семья ночевала в доме на ул. Ильича в Гомеле. Вчера вечером папа топил печь. Ночью его 11-летний сын проснулся, почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Мужчина вывел жену и ребенка на чистый воздух и вызвал скорую.
После осмотра медиками ребенок с предварительным диагнозом «бытовое отравление угарным газом» госпитализирован.
Предполагаемая причина отравления — преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.
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Предполагаемая причина отравления - преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.
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