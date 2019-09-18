В Гомеле ребенок отравился угарным газом

Источник материала: Tut.by

Под утро 19 сентября в гомельскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом» привезли 11-летнего ребенка. Подробности происшествия рассказали в МЧС.

Оказалось, семья ночевала в доме на ул. Ильича в Гомеле. Вчера вечером папа топил печь. Ночью его 11-летний сын проснулся, почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Мужчина вывел жену и ребенка на чистый воздух и вызвал скорую.

После осмотра медиками ребенок с предварительным диагнозом «бытовое отравление угарным газом» госпитализирован.

Предполагаемая причина отравления — преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.