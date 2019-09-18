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В Гомеле ребенок отравился угарным газом

19.09.2019 13:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под утро 19 сентября в гомельскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом» привезли 11-летнего ребенка. Подробности происшествия рассказали в МЧС.

Оказалось, семья ночевала в доме на ул. Ильича в Гомеле. Вчера вечером папа топил печь. Ночью его 11-летний сын проснулся, почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Мужчина вывел жену и ребенка на чистый воздух и вызвал скорую.

После осмотра медиками ребенок с предварительным диагнозом «бытовое отравление угарным газом» госпитализирован.

Предполагаемая причина отравления — преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.

 
Теги: Гомель
 
 
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Предполагаемая причина отравления - преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.
 
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