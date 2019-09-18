В Ветке молодой парень вынес двоих из огня, а сам погиб

Источник материала: Tut.by

В Ветке во время пожара молодой парень вынес из огня двух своих знакомых, но сам погиб. Подробности происшествия сообщила пресс-служба Следственного комитета.





Пожар в дачном домике случился 19 сентября около 4 часов утра. Предварительно установлено, что 18 сентября вечером компания из нескольких человек распивала в нем спиртные напитки. Ночевать остались трое гостей — молодые люди в возрасте 27, 20 и 17 лет. После возникновения пожара 20-летний парень вынес из огня двоих знакомых, после чего вернулся в горевший дом, где и погиб. Предположительно, он решил, что в доме оставался кто-то еще.

27-летний мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения. Он также возвращался в дом, в попытках спасти 20-летнего знакомого.

Хозяин дома в момент пожара в жилище отсутствовал, сообщила пресс-служба МЧС.

После ликвидации пожара сотрудниками МЧС следователями совместно со специалистами ГКСЭ проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются местные жители, устанавливаются очевидцы трагедии. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе пожарно-технической, генетической. Причина возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.





Проверку по данному факту проводит Ветковский РОСК. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.