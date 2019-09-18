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В Пинске на пешеходном переходе тяжело травмирована женщина-пешеход
19.09.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
51-летняя пинчанка, управляя автомобилем «Хундай Солярис», двигалась по ул. Горького по выделенной крайней правой полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.
На регулируемом пешеходном переходе, проезжая на запрещающий сигнал светофора, женщина совершила наезд на переходившую проезжую часть 56-летнюю пинчанку.
В результате ДТП женщина-пешеход с травмами госпитализирована в УЗ «Пинская городская больница». Проводится проверка.
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