В Чаусах мужчина попал в транспортер на сушильном комплексе лесхоза

Источник материала: Tut.by

В Чаусах 19 сентября оператор сушильного комплекса местного лесхоза попал в транспортер. Мужчину достали спасатели, сообщили в МЧС.





Спасателей вызвали в 16.22. Сообщили, что человека зажало в транспортере, когда проходили плановые ремонтные работы на сушильном комплексе Чаусского лесхоза.

32-летнего оператора сушильного комплекса деблокировали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчина с травмами различной степени тяжести находится в Чаусской больнице.