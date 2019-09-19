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В Чаусах мужчина попал в транспортер на сушильном комплексе лесхоза

20.09.2019 12:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чаусах 19 сентября оператор сушильного комплекса местного лесхоза попал в транспортер. Мужчину достали спасатели, сообщили в МЧС.


Спасателей вызвали в 16.22. Сообщили, что человека зажало в транспортере, когда проходили плановые ремонтные работы на сушильном комплексе Чаусского лесхоза.

32-летнего оператора сушильного комплекса деблокировали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчина с травмами различной степени тяжести находится в Чаусской больнице.

 
 
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