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В Чаусах мужчина попал в транспортер на сушильном комплексе лесхоза
Источник материала: Tut.by
В Чаусах 19 сентября оператор сушильного комплекса местного лесхоза попал в транспортер. Мужчину достали спасатели,
Спасателей вызвали в 16.22. Сообщили, что человека зажало в транспортере, когда проходили плановые ремонтные работы на сушильном комплексе Чаусского лесхоза.
32-летнего оператора сушильного комплекса деблокировали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчина с травмами различной степени тяжести находится в Чаусской больнице.
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Мужчину спасли сотрудники МЧС - он в больнице.
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