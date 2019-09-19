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Продолжается розыск 15-летней девушки (уточнены приметы)
20.09.2019 15:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уголовный розыск ОВД администрации Московского района Бреста и близкие родственники
14.09.2019 около 16:00 часов ушла из дома по месту жительства и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Ее зовут Анорьева Вероника Сергеевна 03.08.2004 г.р.
На вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос темно-рыжий ниже плеч (покрашен «Хной»).
Была одета: синие джинсы, черную джинсовую куртку до пояса, черную майку с сине-белым рисунком на груди, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета, на голове кепка серого цвета с белыми буквами, при себе имела рюкзак розового цвета.
Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Анорьевой В.С., сообщить об этом по телефонам: +37529 2247883, +37529 7924828, 479132 либо по тел.102.
ОВД администрации Московского района Бреста.
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Уголовный розыск ОВД администрации Московского района Бреста и близкие родственники разыскивают 15-летнюю девушку. 14.09.2019 около 16:00 часов ушла из дома по месту...
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