Продолжается розыск 15-летней девушки (уточнены приметы)

Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовный розыск ОВД администрации Московского района Бреста и близкие родственники разыскивают 15-летнюю девушку .





14.09.2019 около 16:00 часов ушла из дома по месту жительства и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Ее зовут Анорьева Вероника Сергеевна 03.08.2004 г.р.

На вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос темно-рыжий ниже плеч (покрашен «Хной»).

Была одета: синие джинсы, черную джинсовую куртку до пояса, черную майку с сине-белым рисунком на груди, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета, на голове кепка серого цвета с белыми буквами, при себе имела рюкзак розового цвета.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Анорьевой В.С., сообщить об этом по телефонам: +37529 2247883, +37529 7924828, 479132 либо по тел.102.

ОВД администрации Московского района Бреста.