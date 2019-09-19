В России за разбой задержаны жители Минской области. Они грабили магазины

Источник материала: Tut.by

В Смоленской области за вооруженные разбойные нападения задержаны ранее судимые жители Минской области. По оперативным данным, они совершали нападения на объекты торговли. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

В результате проведения совместных мероприятий с управлением уголовного розыска УМВД по Смоленской области подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Российскими правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой, совершенный группой лиц»). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

















По словам заместителя начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергея Ванагеля, задержанные дали признательные показания, а также рассказали об обстоятельствах подготовки к разбоям, местонахождении оружия и похищенного имущества. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории нашей страны и сопредельных государств.