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Женщина попала в жатку комбайна на кукурузном поле в Дзержинском районе
Источник материала: Tut.by
20 сентября во время уборки кукурузы на поле в Дзержинском районе в жатку комбайна попала женщина,
60-летняя женщина находилась на уборочном участке во время происшествия. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
Следователи осматривают место происшествия, проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, в том числе причины нахождения пострадавшей на уборочном участке.
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60-летняя женщина находилась на уборочном участке во время происшествия. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
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