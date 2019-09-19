Женщина попала в жатку комбайна на кукурузном поле в Дзержинском районе

Источник материала: Tut.by

20 сентября во время уборки кукурузы на поле в Дзержинском районе в жатку комбайна попала женщина, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

60-летняя женщина находилась на уборочном участке во время происшествия. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Следователи осматривают место происшествия, проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, в том числе причины нахождения пострадавшей на уборочном участке.