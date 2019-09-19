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Женщина попала в жатку комбайна на кукурузном поле в Дзержинском районе

20.09.2019 16:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 сентября во время уборки кукурузы на поле в Дзержинском районе в жатку комбайна попала женщина, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

60-летняя женщина находилась на уборочном участке во время происшествия. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Следователи осматривают место происшествия, проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, в том числе причины нахождения пострадавшей на уборочном участке.

 
 
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60-летняя женщина находилась на уборочном участке во время происшествия. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
 
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