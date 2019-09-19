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Устанавливается личность мужчины, подозревается в хищении товара из магазина "Мила"
20.09.2019 17:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины: одет в бейсболку, коричневую куртку, серые брюки.
Подозревается в том, что 24.08.2019 в 12.42 часов совершил хищение товара в магазине «Мила» расположенного по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.
Контактные телефоны: дежурная часть 211720 (круглосуточно), 213412 (ОПОП №5). 8236590 (МТС - дежурная часть, круглосуточно), либо сообщить модератору.
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины: одет в бейсболку, коричневую куртку, серые брюки. Подозревается в том, что 24.08.2019...
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