В столичной квартире обнаружили тело 39-летнего мужчины

Источник материала: Tut.by

В Минске следователи устанавливают обстоятельства смерти 39-летнего мужчины, тело которого в ночь на 21 сентября обнаружили в квартире дома на улице Кижеватова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и умер от имевшегося у него заболевания. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее времени не установлено», — сообщают в ведомстве.

Чтобы установить точную причину смерти, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.