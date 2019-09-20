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В столичной квартире обнаружили тело 39-летнего мужчины

21.09.2019 12:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске следователи устанавливают обстоятельства смерти 39-летнего мужчины, тело которого в ночь на 21 сентября обнаружили в квартире дома на улице Кижеватова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и умер от имевшегося у него заболевания. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее времени не установлено», — сообщают в ведомстве.

Чтобы установить точную причину смерти, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы установить точную причину смерти, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
 
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