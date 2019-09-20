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Грибники нашли пропавшую 15-летнюю девушку. Она погибла

21.09.2019 19:02 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Анорьева Вероника (03.08.2004 г.р.). Найдена. Погибла. грибниками.

Грибники нашли пропавшую 15-летнюю девушку. Она погибла

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Благодарим всех, кто оказывал помощь в поисках Вероники.

Администрация отряда не комментирует обстоятельства гибели. Надеемся на ваше понимание.

 
 
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  Анорьева Вероника (03.08.2004 г.р.). Найдена. Погибла. грибниками. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Благодарим всех, кто оказывал помощь в поисках...
 
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