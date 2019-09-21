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Пропавшую неделю назад 15-летнюю девушку из Бреста нашли мертвой

21.09.2019 23:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пропавшую неделю назад 15-летнюю девушку из Бреста нашли мертвой. Ее тело обнаружили в лесу грибники, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Девушка ушла из дома 14 сентября около 16.00.

21 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» организовали поиски пропавшей девушки у деревни Малые Радваничи в Брестском районе.

Позднее стало известно, что 21 сентября грибники обнаружили тело пропавшей девушки в лесу.

 
Теги: Брест
 
 
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Грибники нашли пропавшую 15-летнюю девушку. Она погибла
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