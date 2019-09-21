В Албании за сутки произошло 300 подземных толчков. Белорусские туристы испугались, но не пострадали

Источник материала: Tut.by

297 подземных толчков зафиксированы на территории Албании за минувшие сутки, 87 из них — в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на северомакедонское информационное агентство МИА.



Фото: Reuters

Первые толчки с максимальной магнитудой 5,8 были отмечены в ряде населенных пунктов страны в субботу после полудня. Последние толчки были отмечены около 21:00 по минскому времени. По словам албанского сейсмолога Рапо Ормени, опасность сильных подземных толчков миновала, однако угроза новых землетрясений незначительной магнитуды сохранится на протяжении предстоящих недель.

Больше всего пострадали столица Албании Тирана, город Дуррес, расположенный на побережье Адриатического моря, а также населенные пункты Поградец, Фиери и ряд городов в юго-западной части Северной Македонии. Жители Тираны и Дурреса провели минувшую ночь на улицах, а также в шести специально организованных центрах.

По последним данным, пострадали в общей сложности 107 человек, 10 из которых госпитализированы. На настоящий момент сообщается о 187 поврежденных объектах городской инфраструктуры.

В ряде населенных пунктов страны было отключено электричество, отсутствовала мобильная связь. Полиция приведена в полную готовность, действует бесплатная горячая линия для оказания помощи пострадавшим. Албанский премьер-министр Эди Рама, накануне отменивший свою рабочую поездку в Нью-Йорк, в воскресенье утром созвал на экстренную встречу префектов местных общин и министров и призвал чиновников встретиться с жителями пострадавших областей.



Фото: LSA

Ранее президент республики Илир Мета обратился к представителям государственных структур с призывом к улучшению взаимной координации с целью предотвращения последствий катастрофы.

Посольство России в Албании не располагает данными о том, что в ходе землетрясений, произошедших в субботу в республике, пострадали россияне, сообщили агентству в российском диппредставительстве в Тиране.

«Данных о том, что в результате землетрясений пострадали россияне, к нам не поступали. Была одна группа туристов из РФ и Беларуси, которые отдыхали вблизи города Дуррес, люди напуганы, но пострадавших нет», — информировали в посольстве.